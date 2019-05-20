Глава МИД Узбекистана провел встречи с участниками форума выпускников МГИМО

ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. 19 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречи с прибывшими в Ташкент для участия в 5-м Международном форуме выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей и заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильясом Умахановым.

В ходе проведенных встреч обсуждались актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана с ООН и Российской Федерацией.

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