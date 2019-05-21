



Погода в Узбекистане на 22 мая



ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 мая, погода по прогнозам синоптиков: 22–25 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5–10 м/с, возможно усиление до 12–17 м/с. Температура ночью 15–17°, днем 24–26°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 20–25°. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 23–28°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 23–28°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 23–28°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 26–31°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 27–32°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный. Возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 15–20°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи