В Ташкенте проведена встреча глав МИД Узбекистана и Словакии

ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. 20 мая в Ташкенте была проведена встреча главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиза Камилова с прибывшим с официальным визитом в страну министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Словакии по приоритетным направлениям, а также углубления взаимодействия в рамках ОБСЕ и ее институтами, а также в формате "Узбекистан – Евросоюз", Диалога "Вышеградская группа + Центральная Азия" и других международных организаций.

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