



Погода в Узбекистане на 24 мая



ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 мая, погода по прогнозам синоптиков: 24–25 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 14–16°, днем 20–22°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 25–30°. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 23–28°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 20–25°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 20–25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 23–28°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 20–25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный. Возможна гроза. Ветер западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 5–10°, днем 10–15°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи