Погода в Узбекистане на 24 мая

Погода в Узбекистане на 24 мая23.05.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 мая, погода по прогнозам синоптиков:
24–25 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 14–16°, днем 20–22°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 25–30°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 23–28°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 20–25°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 20–25°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 23–28°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 20–25°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный. Возможна гроза. Ветер западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 5–10°, днем 10–15°.
УЗИНФОРМ