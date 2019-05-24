Погода в Узбекистане на 25 мая

Погода в Узбекистане на 25 мая24.05.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 мая, погода по прогнозам синоптиков:
25 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 12–14°, днем 25–27°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 25–30°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 26–31°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 23–28°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 23–28°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 27–32°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 20–25°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 3–8°, днем 10–15°.
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