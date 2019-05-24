



Погода в Узбекистане на 25 мая



ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 мая, погода по прогнозам синоптиков: 25 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 12–14°, днем 25–27°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 25–30°. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 26–31°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 23–28°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 23–28°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 27–32°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 20–25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 3–8°, днем 10–15°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи