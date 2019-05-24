Новый посол Южной Кореи приступает к работе в Ташкенте

Новый посол Южной Кореи приступает к работе в Ташкенте24.05.2019 20:23
ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Кан Чжэ Квоном.
После вручения копий верительных грамот министр и посол обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Кан Чжэ Квон сменит в должности Квона Ён У, который работал в Ташкенте с мая 2016 года.
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