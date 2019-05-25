В Ташкенте аккредитован новый посол США

В Ташкенте аккредитован новый посол США25.05.2019 10:34
ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. 24 мая руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Даниэлем Розенблюмом.
В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также стороны рассмотрели текущее состояие и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.
Даниэль Розенблюм сменит в должности Памелу Леору Спратлен, которая была аккредитована в Ташкенте в январе 2015 года.
УЗИНФОРМ