В Ташкенте аккредитован новый посол США

ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. 24 мая руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Даниэлем Розенблюмом.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также стороны рассмотрели текущее состояие и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Даниэль Розенблюм сменит в должности Памелу Леору Спратлен, которая была аккредитована в Ташкенте в январе 2015 года.

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