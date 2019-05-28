



Погода в Узбекистане на 29 мая



ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 мая, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3–8 м/с. Температура ночью 17–19°, днем 34–36°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 30–35°. в Бухарской и Навоийской областях:



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 34–39°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 31–36°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 31–36°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 34–39°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5–10 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 31–36°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 9–14°, днем 20–25°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи