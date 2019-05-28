Погода в Узбекистане на 29 мая

Погода в Узбекистане на 29 мая28.05.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 мая, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3–8 м/с. Температура ночью 17–19°, днем 34–36°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 30–35°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 34–39°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 31–36°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 31–36°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 34–39°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5–10 м/с. Температура ночью 12–17°, днем 31–36°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 9–14°, днем 20–25°.
УЗИНФОРМ