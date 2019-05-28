



В Узбекистан прибыл с визитом глава ФРГ



ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая в Узбекистан прибыл с трехдневным официальным визитом Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. Визит предпринят по приглашению узбекской стороны с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям. Программа визита главы ФРг будет включать переговоры на высшем уровне с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, встречи с представителями официальных и деловых кругов страны, по итогам которых будет подписан пакет двусторонних документов, посещение Хорезмской области. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи