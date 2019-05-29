Визит главы ФРГ в Узбекистан завершен

ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер завершил трехдневный официальный визит в Узбекистан.

Программа визита включала в себя узбекско-германские переговоры на высшем уровне, прошедшие в резиденции главы Узбекистана Куксарой, в ходе которых Президенты обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами по таким приоритетным направлениям, как политика, экономика и торговля, инвестиции, финансово-техническая, культурно-гуманитарная сферы, обеспечение безопасности, содействие мирному процессу в Афганистане, преодолению последствий Аральской катастрофы.

По завершении переговоров были подписаны соглашения об обмене и защите информации, сотрудничестве в сфере снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата, организации производства коммерческих автомобилей совместно с компанией "Volkswagen", соглашение между Академией наук нашей страны и немецкими компаниями "Integra GmbH" и "Vamed Engineering GmbH" по созданию Центра ядерной медицины и лучевой терапии в Ташкенте и другие.

Также глава ФРГ встретился с представителями германских организаций, функционирующих в Узбекистане, принял участие в "круглом столе" деловых кругов двух стран, церемонии открытия памятника Иоганна Вольфганга Гёте и посетил Хорезмскую область, где пообщался с профессорами-преподавателями и студентами Ургенчского государственного университета и осмотрел исторические памятники города Хивы.

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