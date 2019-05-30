В Узбекистан прибыл Дмитрий Медведев

ТАШКЕНТ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну для участия в первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и РФ председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

В ходе встречи глава государства и его гость рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами, ход реализации достигнутых ранее договоренностей, углубления торгово-экономического, производственного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

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