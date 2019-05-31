



Погода в Узбекистане на 1 июня



ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 июня, погода по прогнозам синоптиков: 1–6 июня по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами возможен небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 18–20°, днем 28–30°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 28–33°. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 28–33°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с.Температура ночью 15–20°, днем 28–33°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с.Температура ночью 15–20°, днем 28–33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 30–35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 30–35°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный. Возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 9–14°, днем 15–20°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи