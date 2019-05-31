Погода в Узбекистане на 1 июня

Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?
Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012
Архив голосований
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|70.1% (59)
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|Положительно
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|4.8% (4)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|2.4% (2)
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|Нейтрально
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|3.6% (3)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|17.9% (15)
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|Отрицательно
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|1.2% (1)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 84
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 1 июня31.05.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 июня, погода по прогнозам синоптиков:
1–6 июня по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами возможен небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 18–20°, днем 28–30°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 28–33°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 28–33°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с.Температура ночью 15–20°, днем 28–33°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с.Температура ночью 15–20°, днем 28–33°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 30–35°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 30–35°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный. Возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 9–14°, днем 15–20°.
УЗИНФОРМ