Президент Узбекистана провел встречу с главами делегаций стран СНГ

ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главами прибывших в Ташкент для участия в мероприятиях Совета министров внутренних дел СНГ делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.

Встреча была организована с целью обсуждения приоритетных вопросов развития сотрудничества между странами Содружества в сферах обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современнности.

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