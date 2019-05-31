



Президент Узбекистана приветствовал новых руководителей зарубежных дипмиссий в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел церемонию аккредитации вновь назначенных Чрезвычайных и Полномочных Послов Грузии Зураба Абдушелишвили, Соединенных Штатов Америки Дэниела Розенблюма и Республики Корея Кан Чжэ Квона. Глава государства принял у них верительные грамоты и поздравил с началом работы на важной и ответственной должности во имя интересов двух стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи