



Президент Узбекистана провел встречу с главой Европейского совета



ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с первым визитом в страну Президентом Европейского совета Дональдом Туском. Встреча была организована с целью обсуждения приоритетных вопросов развития сотрудничества между Узбекистаном и Европейским Союзом в политической, торгово-экономической, инновационной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта, здравоохранения, возможностей реализации совместных проектов с участием Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи