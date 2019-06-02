Вручена награда журналисту из Таджикистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Таджикистане Эргаш Шаисматов в торжественной обстановке вручил главному редактору газеты "Халқ овози" Ёкубжону Абдуманонзода диплом и подарок Оргкомитета Международного конкурса на 14-ю Национальную премию "Олтин калам" ("Золотое перо"), которая была приурочена к традиционному празднованию Всемирного дня свободы прессы (3 мая).

Работы Ёкубжона Абдуманонзода были отмечены дипломом в номинации "За лучший материал зарубежных журналистов об Узбекистане" за публикации в "Халқ овози", которая издается в Таджикистане на узбекском языке, и других изданиях.

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