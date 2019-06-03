Погода в Узбекистане на 4 июня

Погода в Узбекистане на 4 июня03.06.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 июня, погода по прогнозам синоптиков:
4–6 июня по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 15–17°, днем 28–30°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 32–37°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 30–35°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 28–33°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 28–33°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 28–33°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 25–30°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7–12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 9–14°, днем 18–23°.
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