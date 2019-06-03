



Погода в Узбекистане на 4 июня



ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 июня, погода по прогнозам синоптиков: 4–6 июня по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 15–17°, днем 28–30°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 32–37°. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 30–35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 28–33°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 28–33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 28–33°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7–12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 15–20°, днем 25–30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7–12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью 9–14°, днем 18–23°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи