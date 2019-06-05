



Погода в Узбекистане на 6 июня



ТАШКЕНТ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 июня, погода по прогнозам синоптиков: 6 июня по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, без осадков. По Навоийской области местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный. Возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 13-18°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи