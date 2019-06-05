МИД Узбекистана посетил новый посол США

ТАШКЕНТ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. 4 июня недавно вступивший в должность Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Дэвид Розенблюм посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В ходе встречи министр и посол обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами, график и повестку запланированных двусторонних мероприятий и контактов на различных уровнях.

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