Новый посол Венесуэлы прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. 4 июня глава ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской Республики Венесуэла (с резиденцией в Тегеране, Иран) Карлосом Алькала Кордонесом.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития диалога между двумя странами, как на двусторонней основе, так и в рамках ООН, других международных организаций.

УЗИНФОРМ