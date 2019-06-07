Глава МИД Узбекистана провел встречу с новым послом Катара

ТАШКЕНТ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял копии верительных грамот у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Катар (с резиденцией в Тегеране, Иран) Мухаммада Хамада ал-Хажрий, прибывшего в Ташкент для вступления в должность.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами, приоритетными напрвлениями которого были названы политика, торговля и экономика, инвестиции, туризм, культурно-гуманитарная сфера.

С декабря 2015 года послом Катара в Узбекистане являлся Али бин Хамада Али аль-Сулайти.

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