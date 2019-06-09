Обсуждены вопросы освоения прямых иностранных инвестиций

ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 7 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с главами администраций областей и Республики Каракалпакстан, рядом членов правительства и ответственных руководителей.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения на примере Андижанской области хода освоения в стране прямых иностранных инвестиций, которые идут на развитие сферы инфраструктуры, строительство объектов социального и экономического назначения.

В частности, в Андижанской области сформировано 236 новых проектов со сроком реализации до 2022 года, которые позволят создать почти 41 тысячу постоянных рабочих мест, диверсифицировать областную промышленность и увеличить объем производства в 4 раза в индустрии строительных материалов, в 2,1 раза в электротехнике, кожевенно-обувной и химической промышленности, в 3 раза в пищевой промышленности.

На совещании поручено разработать и обеспечить исполнение отраслевых графиков по всем проектам, предусмотреть вопросы обеспечения проектов электроэнергией и другими необходимыми ресурсами.

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