



Погода в Узбекистане на 11 июня



ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 июня, погода по прогнозам синоптиков: 11 июня по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи