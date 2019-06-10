



Посол Соединенного Королевства отбывает из Ташкента



ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кристофером Алланом. В ходе встречи посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности (который начался осенью 2015 года), а таже стороны рассмотрели текущее состояние и актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи