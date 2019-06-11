В Ташкент прибыл новый посол Словении

ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словения (с резиденцией в Москве) Бранко Раковецем, прибывшим в страну для вступления в должность.

После вручения копий верительных грамот стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и культурно-гуманитарной областях.

Ранее послом Словении в Узбекистане (с января 2014 года) являлся Примож Шелиго.

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