



Президент Узбекистана провел встречу с главой ЕБРР



ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. 10 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент во главе представительной делегации президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Узбекистана и ЕБРР, возможности реализации новых совместных проектов в сферах экономики и торговли, инвестиций, банков и финансов, инфраструктуры, энергетики, среднего и малого бизнеса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи