Глава Узбекистана отбыл в Бишкек

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным визитом в Кыргызстан.

Целью поездки является участие в предстоящем 13-14 июня в Бишкеке заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по обсуждению актуальных вопросов взаимодействия в регионе, а также проведение ряда двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Далее глава Узбекистана посетит Таджикистан, где 15 июня в Душанбе будет проведено Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии в городе Душанбе.

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