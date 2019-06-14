



Погода в Узбекистане на 15 июня



ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 31-33°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 29-34°. в Бухарской и Навоийской областях:



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 32-37°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 34-39°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи