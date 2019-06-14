Погода в Узбекистане на 15 июня

Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?
Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012
Архив голосований
|
|
|
|
|70.1% (59)
| -
|Положительно
|
|4.8% (4)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|2.4% (2)
| -
|Нейтрально
|
|3.6% (3)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|17.9% (15)
| -
|Отрицательно
|
|1.2% (1)
| -
|Затрудняюсь с ответом
|голосов 84
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 15 июня14.06.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 июня, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 31-33°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 29-34°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 32-37°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 34-39°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°.
УЗИНФОРМ