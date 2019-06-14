В Лондоне обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Великобритании

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 13 июня пребывающая с визитом в Великобритании делегация МИД Узбекистана приняла участие в прошедшем в Лондоне первом раунде политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран на уровне начальников управлений.

Главными темами переговоров стали вопросы развития взаимодействия между Узбекистаном и Соединенным Королевством в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, в рамках международных организаций и структур, возможности реализации совместных инвестиционных проектов.

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