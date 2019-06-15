Глава Узбекистана отправился в Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. 14 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл из Бишкека в Таджикистан, где примет участие в 5-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В рамках пребывания в столице Кырыгзстана глава Узбекистана принял участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, организованном с целью обсуждения актуальных вопросов развития многостороннего сотрудничества между государствами региона в рамках ШОС, приоритетными направлениями которого были названы обеспечение региональной безопасности, экономика, инвестиции и инновации, цифровизация, транспорт и связь, экология, агротехнологии, туризм и гуманитарные обмены.

По итогам саммита было подписано 22 документа, нацеленных на развитие партнерства между странами-участницами в различных сферах, взаимодействие ШОС с другими международными структурами. В частности, были утверждены Концепция сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий и Программа развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС, выдвинутые по инициативе Узбекистана.

Кроме того, глава Узбекистана провел в Бишкеке двусторонние встречи Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, Президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани и заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмери ДиКарло.

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