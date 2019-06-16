Глава Узбекистана вернулся из Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. 15 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил визит в столицу Таджикистана, предпринятый с целью участия в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов взаимодействия государств региона в сферах обеспечения мира, безопасности и стабильности, борьбы с угрозами современности, экологии и охраны окружающей среды, экономики и торговли, науки, образования и культуры.

В своем выступлении на мероприятии Шавкат Мирзиёев предложил наладить системный диалог по вопросам сохранения межрелигиозного согласия, просвещения и культурного взаимообогащения, подчеркнул необходимость наращивания усилий по развитию экономической взаимосвязанности и региональной торговли, а также призвал объединить усилия для преодоления последствий Аральской катастрофы.

В рамках визита глава Узбекистана также провел встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Народной Республики Бангладеш Абдулом Хамидом и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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