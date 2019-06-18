Рассмотрены актуальные вопросы развития сферы промышленности

ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. 17 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание с членами правительства и рядом ответственных руководителей, которое было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов развития сфер ТЭК, энергетики и химической промышленности.

В ходе встречи была озвучена информация, что в текущем году намечено реализовать 16 проектов в нефтегазовом секторе за счет освоения инвестиций на 2 миллиарда 730 миллионов долларов, в химической отрасли - 17 проектов на 850 миллионов долларов, в электроэнергетике - 28 проектов на сумму свыше 1 миллиарда долларов.

В данной связи глава государства дал ряд поручений по успешному претворению в жизнь данных проектов.

В частности, поручено ускорить и завершить в текущем году работы по строительству и модернизации Туракурганской, Навоийской, Тахиаташской тепловых электростанций, а также активизировать установку современных газопаровых установок в Ташкентской и Сурхандарьинской областях. Указано на необходимость более широкого внедрения Автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии.

Определены задачи по введению в строй линий по производству поливинилхлорида, каустической соды и метанола в акционерном обществе "Навоиазот" и химических добавок для текстильной промышленности на Джизакском пластмассовом заводе, ускорению реализации проекта по производству аммиака и карбамида в городе Янгиере.

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