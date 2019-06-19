



Погода в Узбекистане на 20 июня



ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 34-36°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.

в Бухарской и Навоийской областях:



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 34-39°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 34-39°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, местами до 27°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи