



Парламентская делегация Узбекистана посетил Швецию



НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация нижней палаты национального парламента во главе с первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Содиком Сафоевым 17 июня совершила визит в Швецию. Поездка была предпринята с целью участия в состоявшихся в Стокгольме ряде двусторонних встреч в парламенте, ряде министерств и ведомств Швеции по вопросам развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах экологии, обеспечения безопасности, бизнеса, инвестиций, водного хозяйства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи