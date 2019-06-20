Делегация Узбекистана вернулась из Беларуси

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня делегация правительства Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Элёром Ганиевым завершила двухдневный визит в Беларусь, предпринятый с целью участия в очередном, 7-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

В ходе переговоров было проведено обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства, животноводства, текстильной, фармацевтической промышленности, туризма.

Кроме того, в рамках пребывания в Минске узбекская делегация провела отдельные встречи с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Владимиром Дворником и первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко.

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