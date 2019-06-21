



Президент Узбекистана провел встречу с главой правительства Казахстана



ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший с визитом в Ташкент во главе представительной делегации премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и других. Цельювизита главы правительства РК в Узбекистан является участие в очередном заседании узбекско-казахской межправительственной комиссии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи