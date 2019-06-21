Президент Узбекистана провел встречу с главой правительства Казахстана

Президент Узбекистана провел встречу с главой правительства Казахстана21.06.2019 20:02
ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший с визитом в Ташкент во главе представительной делегации премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и других.
Цельювизита главы правительства РК в Узбекистан является участие в очередном заседании узбекско-казахской межправительственной комиссии.
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