Танзила Нарбаева избрана новым главой Сената Олий Мажлиса

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в 21-м пленарном заседании верхней палаты национального парламента.

В своем выступлении перед членами Сената Олий Мажлиса страны глава государства подчеркнул необходимость повышения роли Сената в реализации задач по развитию национальной экономики и социальной сферы.

При этом отдельное внимание было уделено вопросам повышения активности участия женщин в различных сферах жизни страны, их социальной защиты. В данной связи глава государства предложил организовать в Сенате Олий Мажлиса новый Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства.

Далее в связи с назначением председателя Сената Нигматиллы Йулдошева Генеральным прокурором Республики Узбекистан на данный пост путем тайного голосования была избрана прежний заместитель премьер-министр - председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева.

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