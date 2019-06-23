Глава Узбекистана сменил генпрокурора страны

ТАШКЕНТ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. На текущей неделе Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение об освобождении Отабека Муродова от должности Генерального прокурора страны в связи с возбуждением против него уголовного дела.

О.Муродов был уволен с должности соответствующим указом от 20 июня в соответствии с пунктом 12 статьи 93 Конституции Республики.

В тот же день на этот пост был назначен Нигматилла Йулдошев, который с 2015 года являлся председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

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