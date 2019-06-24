В МИД Узбекистана прокомментировали доклад Госдепартамента США о торговле людьми в мире за истекший год

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 23 июня ведомство внешней политики Узбекистана выпустило комментарий в связи с публикацией Государственным департаментом США ежегодного доклада о ситуации с торговлей людьми, в котором дается анализ ситуации в 189 странах мира.

В комментарии говорится:

"В документе отмечается принятие в Узбекистане значительных мер по прекращению использования принудительного труда взрослых во время ежегодного сбора хлопка, увеличение суммы вознаграждения сборщикам, частичное прекращение привлечения лиц, работающих в бюджетных организациях; продолжение обеспечения полного беспрепятственного доступа международным наблюдателям; вовлечение в процесс мониторинга независимых правозащитников; продолжение применения запрета детского труда при сборе хлопка.

Отдельно подчеркивается "неизменная приверженность на высоком уровне прекращению принудительного труда", а также принятие актов по недопущению привлечения граждан, в том числе госслужащих к принудительным общественным работам.

Ранее, в начале апреля текущего года по итогам анонсированных в Брюсселе результатов Мониторинга третьей стороны в 2018 году Международная организация труда признала факт прекращения в Узбекистане "систематического или системного принудительного труда".

Узбекская сторона полагает необходимым отметить, что за последнее время в стране на государственном уровне предприняты значительные превентивные меры, способствующие снижению уровня преступности, в том числе в сфере торговли людьми, созданы необходимые правовые и институциональные механизмы по недопущению принудительного труда. Ведется открытый диалог с представителями гражданского общества и зарубежными правозащитными структурами, чему свидетельствует участие делегации во главе с бывшим заместителем премьер-министра Узбекистана Танзилой Нарбаевой на ежегодном заседании международной коалиции "Cotton Campaign" в октябре 2018 года.

Вместе с тем, в рамках дальнейшего совершенствования указанных механизмов планируется разработка и принятие Национальной стратегии по противодействию торговле людьми на 2019-2024 годы, а также учреждение института Национального докладчика по противодействию подобным преступлениям".

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