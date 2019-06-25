Продолжена работа по определению границы между Узбекистаном и Туркменистаном

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Туркменабате (Лебапский велаят Туркменистана) была завершена очередная встреча рабочих групп Узбекистана и Туркменистана по определению границы между двумя государствами.

В течение недели представители совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы продолжили рассмотрение предложений по прохождению проектной демаркационной линии, выработали проект Требований к производству аэрофотосьемочных работ на границе.

Кроме того, была достигнута договоренность о проведении полевых демаркационных работ на отдельных участках совместной границы.

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