Новый посол Ганы прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Гана (с резиденцией в Тегеране, Иран) Саюти Яхаем Идди.

В ходе состоявшихся переговоров посол вручил министру копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и приоритетных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках ООН.

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