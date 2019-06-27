



Погода в Узбекистане на 28 июня



ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 35-37°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.

в Бухарской и Навоийской областях:



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 35-40°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 35-40°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°, местами до 42°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 34-39°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи