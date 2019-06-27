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Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?
Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

70.1% (59)  - Положительно
 4.8% (4)  - Более положительно, чем отрицательно
 2.4% (2)  - Нейтрально
 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
 17.9% (15)  - Отрицательно
 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 84     всего 100%

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Глава государства поздравил журналистов
27.06.2019 11:40

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к работникам сферы печати и журналистам по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников печати и средств массовой информации. Позвольте выразить вам свое искреннее уважение и пожелать успехов в вашей нелегкой и благородной деятельности.

Все мы хорошо знаем, что ваш труд всегда был непростым и ответственным. Эта ответственность еще больше возрастает сегодня, когда наша страна находится на новом этапе развития, требованиями жизни становятся открытость, гласность и свобода слова.

Современный мир стремительно меняется. Конкуренция, как и во всех сферах, обостряется также в области получения и распространения информации, формирования общественного мнения. В таких сложных условиях жизнь ставит перед нами все новые и новые задачи.

С учетом всех этих факторов в нашей стране реализуются масштабные реформы по развитию средств массовой информации. Совершенствуется законодательство в этой сфере, создаются условия для свободной деятельности СМИ различных форм собственности и общественно-политической направленности.  

В глобальной сети в домене Uz растет количество веб-сайтов, информационных порталов на разных языках.

Как известно, в целях эффективной реализации государственной политики в информационной сфере на базе бывшего Агентства по печати и информации Узбекистана было создано Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Агентство осуществляет координацию деятельности средств массовой информации, меры по защите прав и интересов журналистов, усилению сотрудничества с иностранными медиакомпаниями, созданию возможностей для более широкого использования зарубежных веб-ресурсов и сайтов и в целом –  обеспечению плюрализма мнений в информационном пространстве.

Сегодня нашей важнейшей задачей является подготовка для СМИ, которые становятся все более оперативными и многофункциональными, современных кадров с активной гражданской позицией, способных выдержать жесткую конкуренцию в глобальном медиапространстве. Уверен, что Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, созданный нами именно с этой целью, станет базовым высшим учебным заведением республики по подготовке кадров, которые не только имеют нужные для этой профессии знания и навыки, но и обладают креативным мышлением, в совершенстве владеют информационными технологиями и иностранными языками. 

Заслуживает особого внимания, что в последнее время в средствах массовой информации страны усиливается тенденция к глубокому анализу позитивных изменений в нашей жизни и конструктивной критике имеющихся проблем. Безусловно, это способствует эффективности реформ, общественного контроля, повышению социальной активности наших граждан. Самое важное,  что в результате руководители и ответственные лица всех уровней будут работать, учитывая мнения народа, требования времени.

Конечно, руководитель, уверенный в своих знаниях и потенциале, своем профессионализме, не боится критики, считает сотрудничество со средствами массовой информации действенной формой диалога с народом. Ведь такой диалог является одним из самых главных факторов, обеспечивающих развитие страны.

В то же время всем нам необходимо помнить, что различные споры и дебаты на информационном поле прежде всего должны быть основаны на достоверных фактах и объективности, проходить в рамках закона и этических норм, а не в целях корысти или личной мести, саморекламы. Нельзя допускать унижения личности, оскорбления чести и достоинства человека. Таким отрицательным явлениям – не место в нашем медиапространстве.  

Думаю, что вы, уважаемые представители СМИ, превыше всего ставящие интересы народа и Родины, глубже, чем кто-либо, осознаете эту истину.     

Хочу еще раз подчеркнуть, что огромные преобразования в нашей сегодняшней жизни, сама логика осуществляемых реформ требуют от всех нас работать по-новому, выдвигать новые перспективные идеи и инициативы.

В этом плане нам вместе предстоит еще многое сделать для укрепления материально-технической базы, кадрового потенциала средств массовой информации, обеспечить, чтобы национальная пресса заняла достойное место на международной арене, шире внедрять в сферу, в том числе в издательское дело, книжную торговлю и организацию распространения печатной продукции, оправдавшие себя в мире рыночные механизмы, научиться работать в условиях открытости и здоровой конкуренции.

Мы обязательно продолжим последовательную работу по укреплению гарантий свободы деятельности средств массовой информации, достойной оценке и стимулированию непростого труда журналистов, утверждению в нашем обществе демократических принципов, плюрализма мнений и взглядов.

Дорогие друзья!

Еще раз от всей души поздравляю вас и всю многочисленную аудиторию почитателей вашего труда и таланта с сегодняшним праздником.

Желаю всем вам здоровья,  новых творческих успехов, мира и благополучия вашим семьям".

УЗИНФОРМ

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