



Назначен руководитель нового консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону



ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня в структуре МИД Узбекистана было проведено назначение Рустама Курганбаева Генеральным консулом Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Рустам Курганбаев ранее работал заместителем директора консульско-правового департамента МИД. В консульский округ Генконсульства в г.Ростове-на-Дону входят Северо-Кавказский федеральный округ (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Ставропольский край, Чеченская Республика,) и Южный федеральный округ России (Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область). Генеральное консульство Узбекистана было открыто в Ростове-на-Дону в ноябре минувшего года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи