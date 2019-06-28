Президент ознакомился со строительством нового аэропорта

ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Шавкат Мирзиёев 28 июня ознакомился с ходом строительства аэропорта на базе аэродрома "Ташкент-Восточный".



Постановлением Президента от 30 июня 2017 года предусмотрено организовать здесь оказание услуг гражданской (деловой) авиации. В ходе прошлогоднего посещения аэродрома глава государства ознакомился с проектными предложениями по реконструкции сооружения.

Сегодня здесь активными темпами ведутся строительные работы. Запланировано возведение 2 взлетно-посадочных полос длиной 4 километра каждая, ангаров и перронов, а также терминалов, способных обслуживать тысячу пассажиров в час, в том числе делегации высокого уровня и представителей бизнеса.



Президент отметил, что этот аэропорт строится с прицелом на далекую перспективу, поэтому он должен получиться всесторонне продуманным, качественным и безопасным.

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