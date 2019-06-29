



В МИД прошло совещание посвященное вопросам выполнения установок Президента РУз



ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня, первый заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Илхом Неъматов провел в МИД совещание, посвященное предварительным итогам деятельности загранучреждений Узбекистана за первые 6 месяцев года и задачам на второе полугодие по привлечению иностранных инвестиций и передовых технологий, продвижению экспорта и притоку туристов в нашу страну, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



В совещании приняли участие представители Администрации Президента Республики Узбекистан, Счетной палаты, Министерства инвестиций и внешней торговли, Государственного комитета по развитию туризма, а также в формате видеоселектора руководители посольств и консульств Узбекистана в зарубежных странах.



Как отмечалось в начале совещания, по инициативе Президента Узбекистана МИД и главы дипломатических представительств нашей страны активно привлекаются и непосредственно участвуют в реализации мероприятий, направленных на достижение опережающего социально-экономического развития территорий республики, технологическую модернизацию отраслей экономики и ведущих предприятий, продвижение приоритетных инвестиционных проектов с участием иностранных компаний и финансовых институтов.



С ноября 2018 года по июнь текущего года в рамках визитов главы государства в регионы загранучреждениями Узбекистана проработан 251 инвестиционный проект на общую сумму 5,25 млрд. долл. США. Вместе с тем, общее количество и сумма всего проработанных дипмиссиями инвестпроектов намного превышает указанные показатели. В целом по итогам 2019 года ожидается реализация более 160 проектов стоимостью около 2 млрд. долл.



Экспорт товаров и услуг республики в январе-мае в страны дипломатического присутствия составил 4,55 млрд. долл. и вырос на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Узбекистан посетили 3,4 млн. иностранных туристов (+31%).



В целях качественного выполнения задач, поставленных 26 июня Президентом Узбекистана на видеоселекторном совещании, была критически проанализирована работа дипломатических представительств по привлечению инвестиций в экономику страны и увеличению экспорта за пять месяцев текущего года. Особое внимание было уделено реализации конкретных проектов по отраслям и освоение средств по итогам первого полугодия.



Были заслушаны отчеты всех руководителей посольств и консульств Узбекистана о реализации инвестиционных проектов в закрепленных регионах и исполнении конкретных поручений главы государства, данных в ходе его поездок по стране.



По итогам отчетов отмечена недостаточная эффективность работы отдельных посольств по поиску инвесторов в тех странах, где имеются потенциальные возможности. Указано на отставание в реализации проработанных проектов и низкое освоение средств по итогам первого квартала 2019 года.



В свою очередь, послы высказали конкретные предложения по устранению некоторых барьеров, стоящих на пути привлечения инвестиций, увеличения экспорта и туристического потока, таких как задержка представления необходимых показателей по запросу инвесторов, отвода земель, отсутствие контроля над выполнением договоренностей по итогам визитов руководителей областей в зарубежные командировки, статистических данных о реализации проектов, а также нехватка рекламных материалов для презентации туристического потенциала страны и другие.



На совещании руководителям загранучреждений даны поручения по принятию конкретных мер по ускорению реализации проработанных проектов и поиску новых перспективных инвестиционных проектов в важные отрасли экономики страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи