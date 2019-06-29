advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
08.07.2019 / 06:00 msk / 08:00 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?
Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

70.1% (59)  - Положительно
 4.8% (4)  - Более положительно, чем отрицательно
 2.4% (2)  - Нейтрально
 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
 17.9% (15)  - Отрицательно
 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 84     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В МИД прошло совещание посвященное вопросам выполнения установок Президента РУз
29.06.2019 13:28

ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня, первый заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Илхом Неъматов провел в МИД совещание, посвященное предварительным итогам деятельности загранучреждений Узбекистана за первые 6 месяцев года и задачам на второе полугодие по привлечению иностранных инвестиций и передовых технологий, продвижению экспорта и притоку туристов в нашу страну, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В совещании приняли участие представители Администрации Президента Республики Узбекистан, Счетной палаты, Министерства инвестиций и внешней торговли, Государственного комитета по развитию туризма, а также в формате видеоселектора руководители посольств и консульств Узбекистана в зарубежных странах.

Как отмечалось в начале совещания, по инициативе Президента Узбекистана МИД и главы дипломатических представительств нашей страны активно привлекаются и непосредственно участвуют в реализации мероприятий, направленных на достижение опережающего социально-экономического развития территорий республики, технологическую модернизацию отраслей экономики и ведущих предприятий, продвижение приоритетных инвестиционных проектов с участием иностранных компаний и финансовых институтов.

С ноября 2018 года по июнь текущего года в рамках визитов главы государства в регионы загранучреждениями Узбекистана проработан 251 инвестиционный проект на общую сумму 5,25 млрд. долл. США. Вместе с тем, общее количество и сумма всего проработанных дипмиссиями инвестпроектов намного превышает указанные показатели. В целом по итогам 2019 года ожидается реализация более 160 проектов стоимостью около 2 млрд. долл.

Экспорт товаров и услуг республики в январе-мае в страны дипломатического присутствия составил 4,55 млрд. долл. и вырос на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Узбекистан посетили 3,4 млн. иностранных туристов (+31%).

В целях качественного выполнения задач, поставленных 26 июня Президентом Узбекистана на видеоселекторном совещании, была критически проанализирована работа дипломатических представительств по привлечению инвестиций в экономику страны и увеличению экспорта за пять месяцев текущего года. Особое внимание было уделено реализации конкретных проектов по отраслям и освоение средств по итогам первого полугодия.

Были заслушаны отчеты всех руководителей посольств и консульств Узбекистана о реализации инвестиционных проектов в закрепленных регионах и исполнении конкретных поручений главы государства, данных в ходе его поездок по стране.

По итогам отчетов отмечена недостаточная эффективность работы отдельных посольств по поиску инвесторов в тех странах, где имеются потенциальные возможности. Указано на отставание в реализации проработанных проектов и низкое освоение средств по итогам первого квартала 2019 года.

В свою очередь, послы высказали конкретные предложения по устранению некоторых барьеров, стоящих на пути привлечения инвестиций, увеличения экспорта и туристического потока, таких как задержка представления необходимых показателей по запросу инвесторов, отвода земель, отсутствие контроля над выполнением договоренностей по итогам визитов руководителей областей в зарубежные командировки, статистических данных о реализации проектов, а также нехватка рекламных материалов для презентации туристического потенциала страны и другие.

На совещании руководителям загранучреждений даны поручения по принятию конкретных мер по ускорению реализации проработанных проектов и поиску новых перспективных инвестиционных проектов в важные отрасли экономики страны.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса
Обзор прессы с 17 по 23 июня
24.06.2019
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане
Обзор прессы с 15 по 21 апреля
17.04.2019
Доклад избранного Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан
Обзор прессы с 5 по 11 декабря
10.12.2016
Выступление Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на 23-й встрече СМИД ОБСЕ
Обзор прессы с 5 по 11 декабря
09.12.2016
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ