Достижения Узбекистана будут презентованы на ВДНХ

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 30 мая, в рамках Первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России было подписано Межправительственное соглашение о создании экспозиционного центра «Выставочно-культурный центр Республики Узбекистан» на территории Всероссийского выставочного центра, создавшее правовую основу для двусторонних переговоров, сообщает Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан.



За последний год в российской столице прошла серия рабочих встреч с участием представителей Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан и причастных министерств и ведомств двух стран в целях предметного обсуждения организационно-технических, финансовых и других аспектов, связанных с созданием узбекского павильона на территории ВДНХ.

В результате обстоятельных переговоров, 24 июня текущего года в г.Москве состоялось подписание договора между мэрией российской столицы и хокимиятом города Ташкента об аренде павильона и земельного участка под ним.



В настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы наружной и внутренней частей павильона, по завершению которых он будет передан Республике Узбекистан в торжественной обстановке.

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