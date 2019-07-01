



Определены задачи по развитию сферы геологии на уровне международных стандартов



ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам дальнейшего развития сферы геологии, расширения масштаба работ по геологоразведке и добыче полезных ископаемых, сообщает пресс-служба главы государства.



В нашей стране имеется более 2 тысяч месторождений с запасами 73 видов полезных ископаемых. Из них 437 депозитов остаются неосвоенными. Темпы изучения новых перспективных месторождений неудовлетворительны. Изношено 70 процентов привлекаемой к разведочной работе техники.



На совещании отмечался также слабый уровень работы по привлечению инвестиций в отрасль и переработке сырья. В настоящее время лишь на 14 из 111 перспективных месторождений реализуются 6 проектов с участием прямых иностранных инвестиций на 39 миллионов долларов.



На совещании определены задачи по оптимизации ставок налогов на геологоразведку и добычу, повышению эффективности направляемых на эти работы бюджетных средств, широкому привлечению частных инвестиций в отрасль.



Указано на необходимость реформирования системы финансирования геологоразведочных работ с привлечением иностранных экспертов, внедрения в эту практику самого передового опыта. Поручено разработать программу геологоразведочных работ абсолютно нового формата сроком на 2020-2021 годы, обновить материально-техническую базу отрасли.



Отмечалась важность оценки минерально-сырьевой базы на основе международных стандартов, в том числе обеспечения учета запасов месторождений и открытости данных согласно требованиям кодекса JORC.



Перед Министерством инвестиций и внешней торговли, Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам поставлена задача сформировать портфель новых инвестиционных проектов и разместить информацию о них на ведомственных веб-сайтах, проводить работу по привлечению потенциальных инвесторов через организацию бизнес-мероприятий и роуд-шоу за рубежом.



Даны поручения по привлечению инвестиций для освоения месторождений вольфрама, графита и других востребованных видов полезных ископаемых, реализации не менее 20 проектов в этом направлении.



Ответственные лица отчитались о нынешнем состоянии сферы и представили информацию касательно выполнения поставленных на совещании задач.



УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи