



Абдулазиз Камилов принял Посла Японии



ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля, Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии Нобуаки Ито, завершающего свою дипломатическую миссию в нашей стране, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные аспекты узбекско-японской повестки дня.



Отмечалось, что Узбекистаном и Японией достигнут высокий уровень доверия и взаимопонимания, созданы необходимые механизмы двустороннего сотрудничества, стороны успешно взаимодействуют на международной арене.



За три года деятельности Посла в Узбекистане значительно активизировалось взаимодействие с Японским агентством международного сотрудничества (JICA), в рамках которого в нашей стране реализуются социально значимые проекты в сферах энергетики, транспорта, телекоммуникаций, здравоохранения и образования.



В настоящее время стороны готовятся к 15-му заседанию Узбекско-японского и Японо-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству (г.Токио, 10 июля) и 3-й конференции ректоров вузов двух стран (г.Ташкент, 8-9 июля).



Эти и другие совместные мероприятия, как подчеркивалось, должны стать важными этапами подготовки к предстоящему визиту Президента Узбекистана в Японию.



На встрече рассмотрены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.



В заключение беседы Министр выразил Послу признательность за его личный весомый вклад в развитие многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Японией.



Нобуаки Ито, в свою очередь, поблагодарил за содействие и поддержку в его деятельности в качестве Посла Японии в Узбекистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи