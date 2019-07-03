



Пожар на территории АЗС



ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля в 00:45 часов в диспетчерскую службу ОПБ Ташкентского района Ташкентской области поступило сообщение о пожаре на территории АЗС принадлежащий ООО “Обод Капитал”, расположенного в МСГ “Сабзавот”, ул. ТХАЙ, дом № 7, сообщает МЧС Узбекистана.



На ликвидацию пожара было направлено 8 пожарных автоэкипажей и 3 спетехники. Первые пожарные автоэкипажи прибыли в течение 9 минут. В 01:24 пожар локализован, а в 01:46 ликвидирован. В результате оперативных действий огнеборцев от пожара сохранено здание АЗС на площади 150 кв. метров и цистерна с топливом емкостью 50 т.



Во время тушения пожара работник АЗС гражданин С.К. получил ожоги и был госпитализирован в ожоговый центр. От пожара пострадали строительные конструкции крыши здания и внутреняя часть пемещения операторской на площади 40 кв.метров, а также бензовоз марки «МАЗ» принадлежащий к нефтебазе УП «Чинабад» и «Матиз» принадлежащий гражданину Б.П. находящиеся на территории АЗС. Предполагаемая причина пожара нарушение технического регламента при сливе нефтепродукта. Материальный ущерб устанавливается. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи